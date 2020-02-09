Тегеран, , 11:32 — REGNUM Власти Ирана планируют запустить очередной искусственный спутник Земли, об этом 9 февраля сообщает агентство IRIB.

Изделие должно отправиться на орбиту сегодня, 9 февраля. Данную информацию в комментарии изданию подтвердил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

«Сегодня спутник Зафар будет выведен на орбиту из Семнана, его скорость составит 7 тыс. 400 км в час», — отметил Зариф.

Напомним, Соединенные Штаты обвиняют Иран в испытании баллистических ракет. Запуск спутника является, по мнению чиновников Вашингтона, одним из этапов указанных испытаний.

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