Ашхабад, , 11:45 — REGNUM Ряду должностных лиц на заседании правительства объявил выговор президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 8 февраля информационный портал Туркменистана Turkmenportal со ссылкой на сообщение пресс-службы лидера Туркмении.

Выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» получили председатель центрального банка Туркменистана Аннадурдыев Мердан, вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Абдыева Бахаргуль, председатель Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Гарлыев Нурмаммет, главный редактор газеты «Туркменистан» Реджепов Какамырат.

Также лидер государства недоволен работой министра спорта и молодёжной политики Даянча Гулгелдиева и министра образования Мамметмырада Гелдиниязова.

Выговоры также получили заместитель председателя Кабинета Министров П. Агамырадов, Министр спорта и молодёжной политики Д. Гулгелдиеви министр образования М. Гелдиниязов.

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