Москва, , 11:11 — REGNUM Экс — прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») решила сделать тест на ДНК для того, чтобы выяснить свое происхождение.

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма», — отметила Поклонская в соцсетях.

Депутат не ожидала такой реакции на свое заявление о том, что она русская украинка.

«Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека», — сообщила она.