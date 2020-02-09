Дакка, , 11:19 — REGNUM Главная оппозиционная партия Бангладеш — Националистическая партия Бангладеш (НБП) — провела митинг с требованием освободить ее лидера Халеду Зиа, об этом 9 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Генеральный секретарь НБП Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил во время манифестации, что у правительства страны один путь — освободить лидера партии, иначе к этому оно будет принуждено силой.

Политик отметил неудовлетворительное состояние здоровья Зия, отметил, что она не может передвигаться без посторонней помощи.

Зиа отбывает 17-летний срок в тюрьме по обвинению во взяточничестве. Однако сторонники и адвокаты политика утверждают, что ее посадили в тюрьму по политическим мотивам.