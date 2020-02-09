Джуба, , 10:47 — REGNUM Власти Южного Судана проведут встречу с оппозицией в попытке договориться и сформировать правительство, об этом 9 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной встречи стала неспособность политических лидеров договориться и создать коалиционное правительство. Срок, отведенный для этого истекает через 13 дней.

Напомним, в сентябре 2018 года в Аддис-Абебе было подписано соглашение о сроках формирования правительства, которое должно было быть создано в мае 2019 года. После чего срок был продлен до февраля 2020 года.

Кризис в Южном Судане продолжается с декабря 2013 года, когда президент страны Салва Киир уволил вице-президента Риека Мачара, что привело к продолжительной гражданской войне. В настоящее время конфликт близок к урегулированию.

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