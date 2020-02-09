Дамаск, , 10:48 — REGNUM Вооруженные силы Сирии освободили от террористов за прошедшие сутки еще 18 деревень и городов, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Указанные спецоперации прошли в сельских районах провинций Алеппо и Идлиб. Как отмечают журналисты издания, освобождение объектов стало возможным благодаря действиям российской авиации.

Активизация боевых действий против боевиков со стороны правительственных войск вызвало недовольство у Турции, что стало причиной переброски к сирийской границе бронетехники.

В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились о превращении провинции Идлиб в зону деэскалации, что позволит положить конец боевым действиям, продолжающимся с 2011 года. Тем не менее, действия террористов вынуждают сирийское правительство отвечать симметрично.

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