Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Власти США начали проработку предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин, во время своего выступления на на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членовСовета Безопасности ООН— России, Китая, США, Франции и Великобритании. Путин подчеркнул, что Россия отправит свое предложение властям этих стран.

На том же форуме президент Франции Эммануэль Макрон предложение российского лидера поддержал.

По словам посла Антонова, инициатива президента России взята властями США в проработку. Дипломат отметил, что каким именно будет возможный саммит говорить пока рано, так как надо дождаться ответов от всех стран. Уже потом можно будет приступить к проработке деталей и согласованию места и времени встречи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин предложение президента России также поддержал.