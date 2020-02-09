Киев, , 09:44 — REGNUM Двое бывших сотрудника специального подразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, сообщает 8 февраля адвокат бывших украинских заключенных Александр Горошинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Юрист также опубликовал открытое обращение бывших сотрудников спецподразделения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Маринченко и Тамтура заявили, что более пяти лет их содержали в тюрьме за те преступления, которые они не совершали.

«Виновными нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году», — говорится в заявлении.

Бывшие украинские силовики также отметили, что украинское руководство использовало их для того, чтоб отчитаться перед частью народа Украины о привлечении к ответственности «виновных» в расстрелах участников массовых протестов в Киеве в 2014 году. Мужчины также отметили, что доказательств их вины так и не нашли.

Они отметили, что то, что произошло в 2014 году было государственным переворотом, а часть протестующих не были мирными, они были «вооруженными преступниками». Бывшие украинские силовики отметили, что причиной их возвращения в столицу Украины является правда.

«В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и он должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях», — отметили бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут».

Также мужчины отметили, что они не совершали преступления и скрывать им нечего, а их целью является восстановление «честного имени» спецподразделения «Беркут».

"Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», — отметили они.

Маринченко и Тамтура призвали президента, спикера Рады и генерального прокурора Украины, а также депутатов Верховной рады отменить закон об амнистии участников массовых беспорядков, которые произошли в 2014 году, «и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование» событий зимы 2014 года с участием международных экспертов и наблюдателей.

ИА REGNUM напоминает, пять бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» были переданы Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами республикам Донбасса 29 декабря 2019 года. Передача бывших сотрудников спецподразделения, которых более пяти лет обвиняли в расстреле протестующих на майдане, вызвало негативную реакцию со стороны фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность», а также в среде украинских радикалов.