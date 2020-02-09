Киев, , 09:08 — REGNUM Власти Украины крайне разочарованы решение комитет Совета Европы ввести комплиментарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой международной организации. Соответствующее заявление распространила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции», — сказано в заявлении МИД Украины.

Напомним, что в Парламентской ассамблее Совета Европы решили изменить процедуру наложения санкций на ту или иную страну, которая нарушает устав ПАСЕ.

Изменения заключаются в том, что санкции теперь накладываются лишь в случае самых серьезных нарушений основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы. Процедура наложения санкций может быть инициирована только в том случае, если ее поддерживают не менее трети всех участников ПАСЕ.

Иными словами, такие страны как Украина или Грузия не смогут по собственной инициативе постоянно инициировать процесс наложения санкций против России, чем они только и занимаются в ПАСЕ.

В Киеве конечно же недовольны.

«Украина решительно и последовательно выступает против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции», — сказано в заявлении МИД Украины.