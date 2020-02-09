Баку, , 09:00 — REGNUM В Азербайджане в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки и началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Ожидается, что в голосовании примут участие свыше пяти миллионов граждан. Выборы пройдут на 125 избирательных участках. Число кандидатов в депутаты более 1,3 тысяч, а мест в парламенте — 125.

Порядка 250 кандидатов в депутаты было выдвинуто от 19 политических партий, остальные участники предвыборной гонки — самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан.

Наблюдать за выборами будут 883 международных наблюдателя и более 65 тысяч местных наблюдателей. Законодательством Азербайджана не установлен обязательный порог явки избирателей, поэтому выборы будут признанными состоявшимися независимо от числа явившихся на избирательные участки граждан.

ИА REGNUM напоминает, дню проведения голосования предшествовал так называемый день тишины. Парламент был распущен президентом Азербайджана Ильхам Алиевым 5 декабря 2019 года, а проведение внеочередных выборов было назначено на 9 февраля 2020 года.

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