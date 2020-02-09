Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп имеет положительный уровень поддержки в 22 штатах и отрицательный — в 28. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, представленные на сайте организации.

В рамках специальной рубрики «США: выборы 2020», посвящённой предстоящим президентским выборам в Соединённых Штатах, сотрудники ИМЭМО РАН представили данные об отношении к действующему президенту Дональду Трампу.

По состоянию на январь 2020 года, Трамп имеет положительный относительный рейтинг (при котором уровень поддержки выше, чем уровень недовольства) в 22 штатах. При этом отрицательное отношение к действующему президенту США преобладает в 28 штатах.

Наивысший относительный рейтинг (сумма положительных и отрицательных оценок) Трамп имеет в штатах Вайоминг (37%), Западная Вирджиния (32%), Северная Дакота (32%), Арканзас (31%), Айдахо (29%), Оклахома (27%), Южная Дакота (24%), Кентукки (21%) и Алабама (22%).

Самый низкий уровень поддержки у действующего президента в штатах Вермонт (относительный рейтинг — 46%), Гавайи (-43%), Мэриленд (-39%), Массачусетс (-39%), Калифорния (-37%), Род-Айленд (-34%), Нью-Йорк (-31%), Вашингтон (-31%), Иллинойс (-27%), Орегон (-26%), Нью-Джерси (-25%) и Коннектикут (-23%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале портал социологических исследований Statista представил данные, свидетельствующие об одинаковом рейтинге Трампа (45%) в начале и конце президентского срока.

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