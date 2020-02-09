Баку, , 08:28 — REGNUM В 8:00 открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в парламент Азербайджана. Голосование продлится до 19:00. Об этом сообщает «МИР 24».

В Милли Меджлис (однопалатный парламент) изберут 125 депутатов сроком на пять лет. На места в парламенте претендуют более 1,3 тыс. кандидатов.

В стране работает 5426 избирательных участков. Осуществить волеизъявление могут около 5 млн граждан страны.

Как сообщало 5 декабря ИА REGNUM о роспуске Милли меджлиса объявил 5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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