Салехард, , 08:28 — REGNUM На Ямале в единый день голосования 13 сентября 2020 года планируется открыть 210 избирательных участков. Для ямальцев, которые будут находиться за пределами региона впервые в будет создан 21 цифровой избирательный участок, сообщил зампредседателя региональной избирательной комиссии Игорь Горелик на пресс-конференции.

Однако на цифровых участках можно будет проголосовать только за кандидатов в депутаты Законодательного собрания ЯНАО.

Кроме того, ямальцы смогут проголосовать в любом городе автономного округа по месту нахождения, не обязательно на своём избирательном участке.

В единый день голосования в 2020 году на Ямале пройдёт 15 избирательных кампаний.

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