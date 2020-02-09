Кропивницкий, Украина, , 08:33 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, который ранее порекомендовал пенсионерке продать собаку «элитной» породы, чтоб оплатить счета за коммунальные услуги, не явился на обещанную встречу, о которой он обещал накануне. Об этом 8 февраля сообщает издание «Суспильне».

Депутат Брагар должен был приехать на встречу в село Аджамка Кировоградской области (переименована в Кропивницкую) 8 февраля в 10 часов утра. Встреча с жителями села должна была состояться в доме культуры.

По словам главы сельсовета Татьяны Зайченко, депутат не отвечает на звонки. Она также уточнила, что накануне общалась с народным избранником и он обещал приехать.

ИА REGNUM напоминает, ранее в эфире украинского телевидения Евгений Брагар порекомендовал пенсионерке, дозвонившейся в студию телеканала и рассказавшей, что ее пенсии не хватает не оплату услуг ЖКХ, продать собаку элитной породы и оплатить счета по коммунальным услугам.

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