Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, что ситуация в Кордайском районе Джамбульской области на юге страны после массовых беспорядков, повлекших человеческие жертвы, были стабилизирована. Его слова приводит пресс-служба президента Казахстана.

По словам Токаева, все провокаторы, ответственные за эскалацию конфликта, будут привлечены к ответственности. Также он пообещал наказание всем сотрудникам государственных органов, которые «допустили трагедию». О каких госорганах идет речь не уточняется.

Всем пострадавшим Токаев обещает оказание помощи. Сограждан президент благодарит за гражданскую позицию.

Напомним, что некий бытовой конфликт в Кордайском районе Джамбульской области перерос в массовые беспорядки, сопровождаемые погромом. Погибли восемь человек, ранения получили еще 40. При этом одной стороной конфликта были дунгане, а другой — казахи. В сети дело пытались представить как межнациональный конфликт.