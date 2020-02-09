Варшава, , 08:02 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса высмеял требование властей своей страны к Российской Федерации о выплате репараций. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Собеседник.ru».

По словам Валенсы, он сильно сомневается в разумности претензий министра иностранных дел Польша Павла Яблонского на репарации от России.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно», — сказал Валенса.

Он подчеркнул, что нужно делать шаги для улучшения отношений с Россией, а для этого необходимо вступать в диалог.

«Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения», — отметил бывший президент.

Валенса считает, что Москва и Варшава только выигрывают от хороших отношений между собой, а вот когда они ссорятся — выигрывает третья сторона. В любом случае. от Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона, заключил Валенса.

Кроме того Валенса сказал, что он с удовольствием приедет на Парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.

Напомним, что ранее Валенса раскритиковал польские власти за то, что они не пригласили российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Польши Ябонский заявил, что у него страны есть «безоговорочное» право требовать от России репараций, за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны.

Стоит отметить, что ущерб Польше первоначально нанесла себе она сама, вступив в сговор с Гитлером при разделе Чехословакии и заигрывая с нацистами вместо того, чтобы участвовать в организации антигитлеровской коалиции. Затем на Польшу напала нацистская Германия. С 1939 по 1944 годы Польша была оккупирована нацистами и превращена в генерал-губернаторство. В 1944 и начале 1945 годов Красная армия в ходе кровопролитнейших боев освободила территорию Польши от нацистов и восстановила польскую государственность. Советский Союз спас Польшу от голода сразу после освобождения.