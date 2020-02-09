Анкара, , 07:37 — REGNUM В столице Турции состоялись переговоры между российской и турецкой стороной по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Турции.

С российской стороны в переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, а также спецпредставитель российского президента Александр Лавреньтев, с турецкой — заместитель министра иностранных дел Турции Седат Анал.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сирийской провинции Идлиб, а также конкретные шаги по продвижению политического процесса в Сирии.

Всего переговоры продлились три часа. По их итогам стороны договорились провести следующий раунд на будущей неделе (10−16 февраля).

Не секрет, что Турция фактически хочет отторгнуть от Сирии часть территорий, в том числе и некоторую часть провинции Идлиб. Анкара использует для этого любые методы, в том числе и прямую поддержку террористических группировок, находящихся в Идлибе.

Сирийские правительственные войска ведут наступление на террористов в Идлибе, так как мирится с их постоянными вылазки и атаками нет никакой возможности.

В результате боев в Идлибе погибли несколько турецких военных и гражданских лиц, которые занимались координацией деятельности террористов. Анкара пригрозила началом боевых действий против Сирии.