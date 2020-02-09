Вашингтон, , 05:28 — REGNUM США прорабатывает дипломатическую инициативу президента РФ Владимира Путина о встрече глав стран постоянных членов Совбеза ООН. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — сказал дипломат.

По его словам, подготовка встречи начнется после того, как будет озвучена реакция других стран «пятёрки».

Как сообщало 27 января ИА REGNUM, предложение о встрече пятёрки лидеров поддержали Китай и Франция. Позднее в Великобритании сообщили, что рассмотрят предложение лидера РФ.

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