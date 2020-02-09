Триполи, , 04:46 — REGNUM Следующая встреча представителей враждующих в Ливии сторон пройдет 18 февраля, сообщает 8 февраля пресс-служба Миссии ООН по поддержке Ливии.

Обе стороны военного комитета, куда входят по пять представителей от Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и поддерживаемого Западом Правительства национального согласия, поддержали предложение ООН и намерены продолжить переговоры в рамках новой встрече в Женеве 18 февраля.

На завершившихся 8 февраля переговорах стороны достигли согласия в необходимости защиты целостности и суверенитета Ливии от иностранного вмешательства, перекрытия потока иностранных боевиков на территорию страны и продолжения борьбы с террористическими группами. Напомним, переговоры военного комитета представителей Ливии в формате «5+5» при поддержке Миссии ООН проходили в Женеве с 3 по 8 февраля.