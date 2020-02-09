Вашингтон, 9 февраля 2020, 04:33 — REGNUM В текущем году в России ожидают формализацию механизма делового консультативного совета. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, в настоящий момент проходит работа по вырабатыванию повестки дня делового совета и его состав. К работе совета проявляют интерес бизнесмены России и США, добавил Антонов.
Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, идея нового посла США в России Джона Салливана о развитии «хоккейной дипломатии» была поддержана Антоновым.
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