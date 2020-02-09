Каракас, , 04:03 — REGNUM Правительство Венесуэлы решительно осудило санкции США, введенные Вашингтоном против национальной авиакомпании Conviasa, а также потребовало проведения расследования в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Обвинения в адрес Гуайдо выдвинул вице-президент по экономическим вопросам Тарек Эль-Айссами, сообщает 8 февраля El Heraldo.

Эль-Айссами назвал Гуайдо предателем своей родины и потребовал немедленного расследования его действий, приведших к наложению очередных санкций США.

«Они отправились в Вашингтон не только для того, чтобы ползти к имперскому лорду, — негодует вице-президент, — …но также потребовали санкций против компаний венесуэльского государства».

По словам Эль-Айссами, авиакомпания продолжит работу в прежнем режиме, выполняя внутренние рейсы, а также перелеты международного сообщения в Боливию, Эквадор, Мексику, Панаму и Доминиканскую Республику.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в МИД Венесуэлы назвали американские санкции против Conviasa недопустимой и грубой агрессией, направленной не только против народа Венесуэлы, но и других стран.

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