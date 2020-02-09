Москва, , 03:27 — REGNUM Идея нового американского посла в России Джона Салливана о развитии российско-американской «хоккейной дипломатии» была поддержана российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщает 9 февраля ТАСС.

По словам российского дипломата, Россия поддерживает любые контакты между двумя странами: между официальными властными структурами, общественными организациями и на уровне граждан.

«Можем только пожелать послу Салливану успехов на этом направлении и подтвердить, что «хоккейная дипломатия» работает, — отметил Антонов. — Как и любая другая, нацеленная на позитивный и взаимовыгодный результат».

Напомним, в январе 2020 года Джон Салливан озвучил намерение выстаивать отношения между Россией и США в том числе на спортивном поле, в частности в хоккее. Свои намерения новый американский посол поспешил реализовывать на практике и посетил игру московских команд «Спартак» и «Динамо». Салливан открыл игру, вбросив шайбу.