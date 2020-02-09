Кабул, , 02:57 — REGNUM В результате инцидента со стрельбой в афганской провинции Нангархар погибли американские и афганские военнослужащие, сообщает 9 февраля Xinhua.

Сообщается о гибели шести афганских солдат и пяти (или шести) военнослужащих США. Инцидент произошел в местности, где проявляют активность местные талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), а также действуют группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам представителя вооруженных сил США в Афганистане Сонни Леггетта, в настоящее время американская сторона оценивает ситуацию. По мере выяснения информации о причинах и обстоятельствах перестрелки будут даваться новые комментарии.

Напомним, на территории Афганистана остаются порядка 13 тысяч военнослужащих США.