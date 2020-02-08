Брюссель, , 23:59 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель планирует принять участие в 33-м саммите Африканского союза (АС), который пройдет в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом 8 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Европа хочет нового, современного и перспективного партнерства с Африкой», — говорится в сообщении.

Мишель подчеркнул, что с нетерпением ожидает встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али и лидерами африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканский союз (АС) приветствовал заявление властей США и Судана о восстановлении дипотношений, однако осудил включение африканской страны в число «стран-спонсоров терроризма».

Читайте ранее в этом сюжете: Африканский союз требует исключить Судан из «черного списка» США