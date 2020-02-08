Париж, , 23:44 — REGNUM В Париже сотрудники полиции разогнали участников несанкционированной акции протеста, организованной движением «желтых жилетов». Об этом сообщили в префектуре парижской полиции.

Отмечается, что участники акции протеста собрались днем 8 февраля возле здания, где заседал Государственный совет республики. После этого они планировали пройти к Елисейским полям, несмотря на запрет властей.

Прибывшие на место сотрудники полиции оштрафовали несколько демонстрантов за нарушение порядка. После этого манифестанты покинули место.

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Как сообщало ИА REGNUM, сторонники «желтых жилетов» стали устраивать манифестации во Франции в середине ноября 2018 года. Участники акций выступали против роста цен и налогов, а позднее стали критиковать власть за неэффективное управление страной. Зачастую шествия перерастали в беспорядки.

В связи с манифестациями власти страны предприняли повышенные меры безопасности. В российском посольстве посоветовали гражданам РФ принять во внимание такую информацию при планировании поездок во Францию.

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