Анкара, , 22:44 — REGNUM Представители России и Турции на переговорах в Анкаре приняли решение продолжить контакты по ситуации в сирийском Идлибе на следующей неделе, об этом 8 февраля сообщили в турецком МИД.

«Было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе», — сообщили ТАСС в МИД Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров 8 февраля сторонами обсуждалась обстановка в Идлибе. Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для продвижения политического процесса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, в Анкаре прошли переговоры делегации России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе. Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации. Переговоры шли не менее трех часов в закрытом режиме.

Отметим, ранее вооруженные силы Турции перебросили к сирийской границе порядка 300 единиц бронетехники и грузовых автомобилей. Отправка военной техники произошла на фоне обострившейся напряженности между двумя странами. Анкара резко отреагировала на продвижение сирийской армии в Идлибе и освобождении здесь нескольких населенных пунктов.