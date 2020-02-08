Нур-Султан, , 22:11 — REGNUM Режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в Кордайском районе Казахстана. Такое решение, как передает Tengrinews. kz, принял аким (глава администрации) Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

По данным журналистов, глава администрации Жамбылской области решил в соответствии с законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 г. «О гражданской защите», законом Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» объявить ЧС техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 (18:00 мск) 8 февраля 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на брифинге сообщил, что в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек.

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