Дамаск, , 22:15 — REGNUM В Сирии подразделения российских военных провели воздушное и наземное патрулирование по нескольким направлениям. Об этом 8 февраля сообщается в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо, провинции Ракка, провинции Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — говорится в заявлении.

Боренков подчеркнул, что во время патрулирования территории Сирии происшествий не произошло.

Отмечается, что указанные действия ВКС России проходили в строгом соответствии с утвержденными планами и в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Анкаре прошли переговоры делегации России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе. Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации. Переговоры шли не менее трех часов в закрытом режиме.

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