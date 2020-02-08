8 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Скандал? Для Литвы совсем нет. Очень незаметно, но в ежедневном формате, гордость литовской «энергетической независимости» — СПГ терминал в Клайпеде — уже давно превратился в страшилище для самих литовцев. В гирю на шее утопающего.

Олег Михайлов, , 22:14 — REGNUM В литовской Клайпеде 9 февраля разгружается очередная партия сжиженного природного газа от российского «Новатэка». Уже 19 партия по счёту с начала нового газового года, который отчитывается с октября 2019 года. Десять тысяч кубометров доставил газовоз Coral Favia.

Литва

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Причиной стали регулярные поставки малых партий СПГ от российского «Новатэка», который доставляет его в Литву из Высоцка. Малыми партиями доля этого поставщика на всём газовом рынке Литвы за год уже доросла до 13%. По мнению литовских спецслужб, коммерческая компания тесно связана с российскими властями, и только всевозможные дотации и льготы позволяют ей держать цену на газ действительно ниже мировых производителей. Тех же норвежцев.

«Я увидел бы угрозу, если бы мы приблизились к критической отметки, когда говорили бы о монополизации рынка, как случилось с «Газпромом», но в этом случае этого точно нет. Объёмы не большие. Более того, из-за появления этого поставщика, нам удалось договориться с другими о снижении цен», — успокаивал после отчёта спецслужб премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Оставим эту цитату на будущее, когда доля «Новатэка» станет ещё больше, чем 13% всего газового рынка Литвы.

Скандал? Для Литвы совсем нет. Очень незаметно, но в ежедневном формате, гордость литовской «энергетической независимости» — СПГ терминал в Клайпеде — уже давно превратился в страшилище для самих литовцев. В гирю на шее утопающего. Судно по-прежнему арендуется у норвежского Hoegh LNG, а запутанная схема аренды, получателей дивидендов, засекреченной цены норвежского газа, только добавляет пищи любителям теорий заговоров. Вот и глава правящей в Литве партии Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, размышляя о работе терминала, заявил на днях:

«Там работает офшор, а пользу получает офшорная компания. И на самом деле это скандально, поскольку мы говорим о прозрачности, мы сами говорим, что офшоров быть не может, а Литва сама платит деньги офшорной компании».

Политика попытались опровергнуть. Мол, единственный акционер терминала, компания Hoegh LNG Klaipėda зарегистрирована в Литве. Но сама эта компания принадлежит Hoegh LNG Holdings Ltd., которая зарегистрирована как раз на Бермудах.

При этом Литва до сих пор сама не знает, что делать с плавучим хранилищем, который амбициозные литовцы изначально заказывали сразу для всей Прибалтики. Мол, с Латвией и Эстонией договоримся по факту появления. Прибалтийским сёстрам терминал, как известно, оказался не нужен. Ну зачем платить за газ в два раза дороже?!

Литва уже сегодня, к 2020 году, заплатила за аренду судна-хранилища столько, сколько он и стоит. Сегодня литовские власти не знают, что с ним делать. Выкупить, согласно контракту, смогут ещё не скоро, но тогда общая цена будет стоить как два терминала. Отказаться? А как объяснить населению, что арендовалось судно за цену двух таких собственных, но на выходе своего не осталось ничего?

Но можно пофантазировать! Например, предположить, что от «Независимости» через пару лет нужно срочно избавиться, поскольку из России, а об этом уже сегодня говорит литовская госбезопасность, поставляется слишком много сжиженного природного газа.

Удастся в этом убедить население, а, главное, электорат? Совершенно точно! Если сегодня, в самую тёплую в истории метеонаблюдений зиму в Литве 2019−2020 в январе-феврале уже растут подснежники и вернулись перелётные птицы, а цены за отопление при весенней зиме не сильно отличаются от нормальной суровой и снежной, но никто ничего не спрашивает, то зачем заморачиваться?! Давайте объявим, что литовскую «Независимость» «отравил» российский газ?! А там, мало ли какой новый «проект» подгонят?