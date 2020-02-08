Москва, , 21:46 — REGNUM Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что при назначении на новый пост глава Белого дома Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы он сделал все возможное для улучшения отношений между двумя странами.

«Он (Трамп) сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией», — сказал Салливан в интервью РБК.

По его словам, у Вашингтона и Москвы «есть несколько областей», в которых уже сегодня осуществляется сотрудничество. Речь идет в том числе о борьбе с терроризмом, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол США в России 16 января прибыл в Москву для исполнения своих обязанностей. До назначения Джон Салливан работал первым заместителем государственного секретаря США. 5 февраля в Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Салливанвыразил готовность сотрудничать с российским руководством по глобальным вопросам, представляющим интерес для обеих стран.

Он также отметил, что «всегда высоко ценил богатую историю и культуру России», и с нетерпением ждёт возможности посетить российские города, в том числе Екатеринбург и Владивосток, где находятся генеральные консульства Соединённых Штатов.

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