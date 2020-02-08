Анкара, , 21:43 — REGNUM Уровень поддержки президента Турции Реджепа Эрдогана упал до 41,9%, об этом свидетельствуют данные, опубликованные 8 февраля компанией Metropoll.

Эксперты компании отмечают, что данный показатель стал самым низким с октября 2018 года.

На сайте Metropoll опубликован график, который отображает уровень популярности Эрдогана в период с декабря 2013 года по сегодняшний день. На нем демонстрируются взлеты и падения рейтинга президента.

Самый низкий уровень поддержки политика датируется 2015 года во время парламентских выборов в стране — 37,5%. Наивысший рейтинг Эрдоган получил, что неудивительно, в ходе неудавшейся попытки государственного переворота в юле 2016 года. Тогда деятельность Эрдогана одобряли 67,6%.

После провалившегося путча и его подавления, поддержка президента Турции постоянно снижалась, несмотря на периодические небольшие взлеты, она продолжает снижаться и по сей день.

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