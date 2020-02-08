Анкара, , 21:17 — REGNUM В Анкаре состоялись переговоры делегации России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе, передает 8 февраля Haber Turk.

Отмечается, что стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации в Идлибе. Переговоры шли не менее трех часов в закрытом режиме в турецком министерстве иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности РФ, Ирана и Турции по Сирии в настоящий момент не реализуются на практике.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия полностью выполняет свои обязательства по ранее достигнутым договоренностям относительно Сирии.

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