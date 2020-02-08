Ватикан, , 21:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Папа Римский Франциск назвал его «президентом мира». Об этом 8 февраля сообщается на сайте украинского лидера.

«Главное, о чём мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — сообщил украинский лидер после аудиенции с понтификом в Ватикане.

Зеленский также подчеркнул, что Папу Римского Франциска с нетерпением ждут на Украине, так как в его стране «он пользуется чрезвычайно большой поддержкой и доверием».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Ватикан. Во время встречи с Папой Римским Франциском украинский лидер также просил его помочь освободить граждан Украины, которые были ранее задержаны в Донбассе, Крыму и в РФ.

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