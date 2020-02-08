Анкара, , 21:05 — REGNUM Вооруженные силы Турции перебросили к сирийской границе порядка 300 единиц бронетехники и грузовых автомобилей, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты издания, техника прибыла в провинцию Хатай, расположенную на границе с Сирией. Анкара стремится поддержать боевиков в провинции Идлиб, которых теснят правительственные войска, отмечает издание.

Отправка военной техники к границе с Сирией происходит на фоне обострившейся напряженности между двумя странами. Анкара резко отреагировала на продвижение сирийской армии в Идлибе и освобождении здесь нескольких населенных пунктов.

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