Ульяновск, , 20:50 — REGNUM Необходимо найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области, об этом 8 февраля заявил глава региона Сергей Морозов.

По его словам, подобные лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике

«Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей», — написал Морозов на своей странице в Instagram.

Ранее в мессенджерах и социальных сетях началось распространение фейкового ролика о катастрофе на территории НИИАР. В видео рассказывалось о «взрыве атомного реактора», в связи с чем в Ульяновске якобы превышен радиационный фон.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «ГНЦ НИИАР» — крупнейший в России научно-исследовательский институт, одно из градообразующих предприятий Димитровграда Ульяновской области.

В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.