Сана, , 20:33 — REGNUM Вооруженные силы Йемена уничтожили беспилотник иранского производства, запущенный хуситами, об этом 8 февраля сообщает Al Arabia.

Дрон был сбит в провинции Саада, в районе Ас-Сафра. Объект удалось поразить в то время, когда он приближался к району, контролируемому вооруженными силами. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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