Анкара, , 20:32 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции перебросили военную технику в Идлибскую зону деэскалации для укрепления наблюдательных пунктов. Об этом передает в субботу, 8 февраля, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, из различных воинских частей Турции были переброшены на северо-запад Сирии грузовики с самоходными артиллерийскими установками.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании в парламенте в Анкаре заявил, что турецкие власти предъявили Сирийской арабской армии (САА) ультиматум.

Глава турецкого государства дал Дамаску время до конца февраля отвести войска от турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

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