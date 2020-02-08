Бейрут, 8 февраля 2020, 20:37 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун рассказал о желании иностранных государств помочь стране в преодолении экономического кризиса. Об этом 8 февраля сообщает журнал Valeurs Actuelles.
Аун подчеркнул, что среди стран присутствует и Франция, желание Парижа оказать помощь подтвердил президент Эммануэль Макрон, с которым Аун разговаривал по телефону.
«Ряд государств выразили желание помочь Ливану, Франция в том числе», — подчеркнул президент в интервью изданию.
Напомним, Ливан переживает тяжелейший экономический кризис за последние десятилетия. Ситуация в стране отягчается непрекращающимися акциями протеста, которые привели уже к отставке правительства.
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