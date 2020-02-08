Москва, , 20:16 — REGNUM Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном является главной задачей для нового посла США в России Джона Салливана. Об этом сам американский дипломат заявил в интервью телеканалу РБК.

«Мы (Москва и Вашингтон) не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий», — сказал дипломат.

Он добавил, остановить спад отношений между странами и постараться улучшить их — приоритетная задача. По его словам, необходимо начать эту работу как можно быстрее, однако неизвестно сколько времени на это потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Москву для исполнения своих обязанностей прибыл новый посол США в России. До назначения он работал первым заместителем госсекретаря США.

Читайте также: Посол США рассказал о «хоккейной дипломатии» с Россией