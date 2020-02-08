Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) примет участие в слушаниях по судебному спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе IIHF.

Данное разрешение выдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Да, CAS разрешил IIHF участвовать в слушаниях», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA проголосовала за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу, причиной данного решения стало обвинение организации в манипуляции данными спортсменов. Русада отвергла подобное решение и потребовала опротестовать его в CAS.

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