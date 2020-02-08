Кито, , 18:38 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено в ближайшее время посетит США. Об этом сообщил сам глава государства на странице в соцсети Twitter.

«Я встречусь с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля», — написал Морено, напомнив о приглашении от госдепартамента США.

По его словам, он планирует решить с главой Белого дома США вопросы, «нацеленные на укрепление двусторонних отношений».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео поддержал политику президента Эквадора Ленина Морено в ходе телефонного разговора с эквадорским лидером.

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