Тегеран, , 18:46 — REGNUM Власти Ирана готовы сыграть роль посредника в разрешении противоречий между Турцией и Сирией. Об этом 8 февраля говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики.

В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Тегеран выступает за соблюдение суверенитета своего ключевого регионального союзника — Дамаска.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт между Анкарой и Дамаском обострился по причине активных действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб против боевиков.

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