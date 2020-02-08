Ватикан, , 18:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Ватикане с Папой Римским Франциском, в ходе которой попросил священнослужителя оказать содействие в освобождении пленных украинских граждан, находящихся на территории Донбасса и России. Об этом 8 февраля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе, в Крыму и в России», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также отметил, что «вдохновлен» беседой с понтификом по достижению мира на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан, в ходе которого украинский президент должен также встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Войну официально начал Александр Турчинов, захвативший власть после бегства законно избранного президента страны Виктора Януковича.

В своих интервью Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие участники переворота не раз заявляли, что военным силам Украины удалось заставить стрелять по своим соотечественникам при помощи «добровольческих» неонацистских бандформирований.

Представители украинской власти заявляют, что на территорию страны якобы «вторглась Россия», однако, никаких доказательств присутствия регулярных частей армии РФ за шесть лет так и не было предоставлено. Также Киев не признаёт, что воюет со своими соотечественниками, и отказывается вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

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