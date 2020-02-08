Тегеран, , 18:04 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и специальный посланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Сирии», — пишут журналисты.

Подробности встречи не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Дамаске представители делегации из Ирана встретились и провели переговоры со спикером Народного собрания Сирии Хаммудом Саббахом, обсудив пути дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Читайте также: Иран и Сирия обсудили двустороннее сотрудничество в Дамаске