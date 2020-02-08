Париж, 8 февраля 2020, 17:54 — REGNUM Власти Франции открыли восстановленную братскую могилу с советскими военнопленными, погибшими от рук нацистов, об этом 8 февраля сообщает РИА Новости.
Возрожденный монумент появился в департаменте Па-де-Кале. Российская сторона выразила благодарность французским коллегам.
«Мы — историки, дипломаты, общественные деятели — испытываем чувство глубокой благодарности французской стороне, мэриям этим небольших городков, простым людям, благодаря которым на протяжении всех послевоенных десятилетий ведётся уход за могилами наших соотечественников», — подчеркнул в комментарии изданию член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский.
Напомним, в братской могиле указанного французского департамента покоятся советские военнопленные, погибшие в плену у нацистов в 1942—1943 годы.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: Без Кузнецова не было бы ни Львова, ни Украины