Бангкок, , 16:56 — REGNUM Захвативший в плен 20 заложников в тайском городе Накхонратчасима (Корат) удерживает их на четвертом этаже торгового центра «Терминал 21», об этом 8 февраля сообщает Тайское агентство новостей.

Мотивы и требования преступника неизвестны. Ранее его личность была установлена — это капрал Джаккрапант Томма, проходивший военную службу на военной базе недалеко от города

Напомним, военнослужащий Томма уже убил 14 человек, несколько человек получили ранения.

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