Приштина, , 17:10 — REGNUM Бывший спикер парламента Косово, возглавляющий самую влиятельную оппозиционную партию края — Демократическую партию Косово — Кадри Весели ответил представителю США по диалогу между Сербией и Косово Ричарду Гренеллу на критику своей позиции по пошлине 100% на товары из Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пытаясь защититься, косовский политик обвинил бывшего соперника во лжи, напомнив, что сам он ещё в январе 2019 году выдвигал предложение о приостановке действия пошлины 100%.

«Господин посол, Альбин — лжец. Мое предложение по пошлине было хорошо известно ещё с января 2019 года. Альбин не поддержал его и провел кампанию против него. Меня беспокоит та спешка, с которой новое правительство рвется разрешить этот вопрос, не имея конкретного плана, в котором интересы Косово ставились бы на первое место», — ответил Весели на слова Гренелла о том, что превозносимые Весели Соединенные Штаты требуют отмены пошлины 100% и считают верной позицию премьер-министра Альбина Курти по этому вопросу.

Год назад под давлением США спикер парламента Весели и президент Косово Хашим Тачи выказали готовность отказаться от пошлины, хотя бы на время, выступив таким образом против премьер-министра Рамуша Харадиная. Теперь же, когда произошла рокировка и премьер-министр выступил за снятие пошлины, Весели выступает за её сохранение. Кто же в таком случае лжец?

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