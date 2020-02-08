Бангкок, , 16:34 — REGNUM В сети опубликовали видео с места расстрела мирных граждан в тайском городе Накхонратчасима, соответствующее видео появилось 8 февраля в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

На видеоматериале демонстрируется паника среди мирных граждан, которые прячутся за транспортными средствами и пытаются покинуть место преступления. На видео слышны звуки выстрелов.

Напомним, одни из военнослужащих Таиланда, устроил стрельбу на военной базе близ города, он убил трех человек, включая своего командира, затем направился в торговый центр, где стал убивать гражданское население.

По предварительным данным, число жертв злоумышленника достигло 14 человек. Причины его поведения пока не выяснены. В настоящее время преступник удерживает заложников

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