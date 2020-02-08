Приштина, , 17:07 — REGNUM 7 февраля специальный представитель США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл вступил в публичную полемику с лидером новой косовской оппозиции главой Демократической партии Косово и бывшим спикером парламента края Кадри Весели.

Представитель США прокомментировал публикацию Весели в социальной сети Twitter, сделанную 21 января. В ней косовский политик благодарит США, а также Гренелла и советника президента США Дональда Трампа Роберта О'Брайена за внимание и поддержку, оказываемую Косово, благодаря которой стало возможно возобновление воздушного сообщения между Белградом и Приштиной:

«Кадри, Соединенные Штаты просят Косово отменить пошлину 100%. Это вредит Косово и препятствует созданию новых рабочих мест на предприятиях. Альбин прав в этом».

Напомним, косовская оппозиция резко выступила против отмены пошлины на сербские товары, отмечая, что без взаимного признания инициатива нового премьер-министра Альбина Курти о замене пошлины на режим взаимности в отношениях с Сербией неосуществима.

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Весели назвал введение пошлины мерой, предпринятой правительством Косово для защиты достоинства страны после ряда последовательных выпадов Сербии.

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