Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Главу петербургского муниципального образования «Введенский» Олега Калядина, в чьей квартире нашли подпольное казино, исключат из партии «Единая Россия» и снимут со всех партийных должностей. Об этом заявил 8 февраля секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. По его словам, «чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут».

Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания Assembly.spb.ru

Как сообщалось, в квартире дома на Кронверкском проспекте в ночь на 8 февраля силовики пресекли незаконную игорную деятельность, изъяли различное игорное оборудование. Хозяин квартиры Олег Калядин говорит, что сдал ее и не знал, что в ней происходит.

«Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее — далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, — подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», — говорится в заявлении Вячеслава Макарова, поступившем в ИА REGNUM.

Глава петербургских единороссов подчеркнул, что решение об исключении Калядина из партии и лишении всех партийных должностей «будет принято немедленно», несмотря на его прошлые заслуги.

«Партийный билет «Единой России» — это свидетельство кристальной честности и порядочности <…> Неуважение к Закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жёсткую и молниеносную реакцию партии», — заверил глава «ЕР» в Петербурге.

Напомним, Олег Калядин с 2011 года является советником председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. Добавим, что Петроградский район Петербурга традиционно считает политической «вотчиной Макарова, которую он курирует уже на протяжении многих лет.

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